Dalgıçlar Filistin'e Destek İçin Su Altında Pankart Açtı
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Kartal sahiline gelen dalgıçlar, Filistin'e destek için su altında 'Karanlık sulardan aydınlık Gazze'ye' yazılı pankart açtı. Dalgıçlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettikten sonra denize girdi ve pankartı açtı. Grup adına konuşan dalgıç Cem Karabay, Filistin'deki olaylara sessiz kalmadıklarını ve bu durumu içlerinde bir yara olarak hissettiklerini belirtti.
Kartal sahiline gelen dalgıçlar, Filistin'e destek için su altında "Karanlık sulardan aydınlık Gazze'ye" yazılı pankart açtı.
Bir grup dalgıç, sahilde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettikten sonra denize girdi.
Dalgıçlar, su altında "Karanlık sulardan aydınlık Gazze'ye" yazılı pankart açtı.
Grup adına basın açıklaması yapan dalgıç Cem Karabay, "Amacımız, Gazze'de, Filistin'de yaşanan olaylara, orada dökülen kanlara karşı sessiz kalmadığımızı, bunları içimizde kanayan bir yara olarak hissettiğimizi anlatmak." dedi.
Dalgıçlar, daha sonra Türk bayrağı ile pankartın önünde Filistinliler için dua etti.