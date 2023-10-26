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Dalgıçlar Filistin'e Destek İçin Su Altında Pankart Açtı

Kartal sahiline gelen dalgıçlar, Filistin'e destek için su altında 'Karanlık sulardan aydınlık Gazze'ye' yazılı pankart açtı. Dalgıçlar, saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua ettikten sonra denize girdi ve pankartı açtı. Grup adına konuşan dalgıç Cem Karabay, Filistin'deki olaylara sessiz kalmadıklarını ve bu durumu içlerinde bir yara olarak hissettiklerini belirtti.