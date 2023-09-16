Muğla'daki değişik dağcılık kulübü sporcuları, Menteşe'deki Değirmendere kanyonunda tırmanış yaparken avcı kulübesi ile karşılaştı. Avcı kulübesinin çevresinde alkol şişeleri bulunması ve hayvanlara tuzak kurulduğu iddiasıyla yetkililerin müdahale etmesi istendi.

Dağcılık kulübü üyelerini hayrete düşüren avcı kulübesi

MUĞLA - Muğla'daki değişik dağcılık kulübü sporcularından iki kadın ve bir erkek ilk defa Menteşe'deki Değirmendere kanyonundan Ayuçtu zirvesine tırmandı. Tırmanma parkururun bulunmadığı dağcılık kulübü üyeleri kanyon içine gizlenmiş bir avcı kulübesi ile karşılaştı.

Değişik dağcılık kulübü üyelerinden kadın dağcılar Nursel Ölmez ve Ayşegül Koç ile Fikret İrez, Menteşe ilçesi Saburhane mevkiinden itibaren Değirmendere kanyonundan başladıkları yürüyüşü, belli bir noktadan sonra tırmanma olarak gerçekleştirdi. Kadın dağcıların ilk defa tırmandığı Değirmendere-Ayuçtu tırmanışının zorlu olduğu, özellikle kış aylarında kullanılmasının tehlikeli olduğu açıklandı.

Ayuçtu kanyonunda şaşırtan avcı barakası

Dağcılık kulübü üyeleri Ayuçtu kanyonunda ilerlerken, ilginç bir manzara ile karşılaştı. Bölgenin dağ keçisi popülasyonu açısından zengin olması nedeniyle kaçak dağ keçisi avcıları tarafından kullanıldığı ileri sürülen naylon kaplı bir baraka ile karşılaşmaları şaşırmalarına neden oldu. Naylon baraka çevresinde çok sayıda alkol şişesi bulunurken, ormanlık alan içinde olması nedeniyle yangına da davetiye çıkardığı açıklandı.

Dağcılık kulübü üyesi Nursel Ölmez, Ayuçtu zirvesine ulaştığında cep telefonu ile çektiği videoda, "Değirmendere'den başlayarak Ayuçtu'ya bağlanıyoruz. Burayı yaşamak muhteşem bir şey. Çok tehlikeli, ölüm riski her an var ama huzur bu. Muhteşem bir duygu. Belki Ağrı'ya çıksam bu kadar mutlu olmazdım. Çok güzel. Herkese tavsiye etmiyorum. Ekipmanı olan arkadaşlar mutlaka buraya yürüyün" dedi.

Dağcılık kulübü üyeleri Ayuçtu kanyonunun zirvesine vardıklarında karşılarına çıkan avcı kulübesini de görüntülerken, "Ayuçtu kanyonunda yaklaşık 20 metrekare ebadında avcı kulübesi yapmışlar. Etrafını pis bırakmışlar. Alkol şişeleri etrafta. Bu şahıs burada tuzak kurup hayvanları vuruyor. Yetkililer duyar inşallah" dedi.