Üye Girişi
Haberler

Dağcılık Federasyonu, Türk Dağcılığı'nın 100. yılını Erciyes'te kutlayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dağcılık Federasyonu, Türk Dağcılığı'nın 100. yılını Erciyes'te çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde yapılacak olan Erciyes Zirve Tırmanışı için kayıtlar başladı.

Dağcılık Federasyonu; Türk Dağcılığı'nın 100. yılını ilk tırmanışın yapıldığı Erciyes'te çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde yapılacak olan Erciyes Zirve Tırmanışı için kayıtlar başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi' başlığı ile yaptığı paylaşımda Türk dağcılığının 100. yılının Erciyes'te bir dizi etkinlikle kutlanacağını duyurmuştu. Bu etkinlikler çerçevesinde 27-28 Ağustos tarihleri arasında 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi Erciyes Dağı Tırmanışı' düzenlenecek.Bu tırmanış için kayıtlar başladı. Yapılan açıklamada; "28 Ağustos 2024 itibariyle de Türkiye'deki resmi zirve tırmanışının yüzüncü yılını doldurmuş olacağız. Bu kapsamda 'Zirvelerde 100 Yıl: İlk Tırmanışın Hikayesi' Erciyes Dağı Tırmanışı Başvurusu başlamıştır. Tırmanışa katılacak olan sporcuların yaz dağcılık eğitimlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Kayıtlar Türkiye Dağcılık Federasyonu DYS Sistemi üzerinden yapılacaktır. Faaliyete katılacak tüm sporcular yanlarında 2024 yılı vizeli lisanslarını getirmeleri gerekmektedir. Vizeli lisanslarını ibraz etmeyen sporcular faaliyete kesinlikle alınmayacaktır" denildi.

Zirve tırmanışı için son başvuru tarihinin 20 Ağustos olduğu belirtilirken, 27-28 Ağustos tarihlerinde yine Erciyes'te konferans ve farklı dağcılık etkinlikleri düzenleneceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Erciyes Spor Etkinlikler Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2024'te Üniversiteye kaç öğrenci yerleşti? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme istatistikleri ne? Antalya Kepez üstü teleferik yapılacak mı? Belediye Başkanı Mesut Kocagöz projeyi iptal mi etti? 13 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Didim nerede? Didim nereye bağlı? Didim'e nasıl gidilir? Zamlı emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2024? En düşük emekli ve memur maaşı kaç TL? Ankara su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Marakeş vize istiyor mu? Marakeş nerede? Marakeş'e nasıl gidilir, vizesiz mi? AÖF YAZ OKULU SINAVI: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF sınav giriş belgesi sorgula! İstanbul su kesintisi sorgulama! 13 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! 13 Ağustos İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman? YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? 2024 YKS 2. tercihler ne zaman? Yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih ne zaman? KYK KREDİ/BURS BAŞVURUSU 2024 | KYK burs-kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor? KYK yurt başvuruları başladı mı? ÖSYM çöktü mü? ÖSYM sistemi çöktü mü? ÖSYM ne zaman düzelecek? ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır? 2. TERCİHLER NE ZAMAN? YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN AÇILACAK 2024? ÖSYM 2. tercihler ne zaman başlayacak? Gökhan Çıra ile Aycan Yanaç sevgili mi? Survivor Aycan ve Gökhan Çıra aşk yaşıyor iddiaları! Sağlık Kurumları İşletmeciliği nedir? Sağlık Kurumları İşletmeciliği mezunu ne yapar? Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü kaç yıl? ÖSYM ek tercih ne zaman? ÖSYM ek tercihler ne zaman açılacak 2024? YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği değişti mi? MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ne?
title