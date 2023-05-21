Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Dağcılardan anlamlı tırmanış

Dağcılardan anlamlı tırmanış

Spor Haberleri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde dağcılar Erciyes Dağı'na tırmandı.

Geleneksel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erciyes Dağı tırmanışı, Dağcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlendi. Tırmanışa Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 35 dağcı katıldı. Sabah saatlerinde başlayan tırmanışta dağcılar, Erciyes Dağı'nın zirvesine çıkarak flama ve Türk Bayraklarını açarak fotoğraf ve görüntüler çekip anı ölümsüzleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Toros Dağları Erciyes Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title