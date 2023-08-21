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Dağcılar 11 günde 3 şehirde 3 zirve yapacak

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Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 11 günde Van, Bitlis ve Ağrı sınırları içerisinde bulunan Artos Dağı, Süphan Dağı ve Ağrı Dağı'nda zirve yapacaklar. İlk zirve 17-18 Ağustos tarihinde 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na yapıldı.

Dağcılar 11 günde 3 şehirde 3 zirve yapacak

İlk zirve 17-18 Ağustos tarihinde 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na yapıldı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 11 günde Van, Bitlis ve Ağrı sınırları içerisinde bulunan Artos Dağı, Süphan Dağı ve Ağrı Dağı'nda zirve yapacaklar. Dağcılar, ilk zirveyi 17-18 Ağustos tarihinde 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na yaptılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez başkanlığında 7 kişilik ekip, 11 günde 3 şehirde 3 zirve gerçekleştirecekler Dağcılar ilk olarak Van sınırları içerisinde bulunan 2 bin 537 rakımlı Artos Dağı'na tırmandılar. 21-22 Ağustos tarihlerinde Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na tırmanacaklar. Son olarak ta 24-27 Ağustos'ta Ağrı sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye'nin çatısı olarak adlandırılan 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanacaklar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü 17-18 Ağustos düzenlemiş olduğu Artos Dağı zirve tırmanışı başarı ile gerçekleştirdiklerini ifade den Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Artos Dağı tırmanışına Urfa'da 3 kişilik bir ekip bize katıldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Gece saat 22.00'da başlayan tırmanışımız sabah saatlerinde zirvedeydik. Burada kahvaltı yaptıktan sonra biraz dinlendik. Buradan bize eşlik eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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