Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

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Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, kadın bisikletine katkılarıyla bilinen antrenör Tuncer Salihoğlu anısına Sakarya'da düzenleniyor. Yarından itibaren üç gün sürecek organizasyonda 200 sporcu, farklı kategorilerde mücadele edecek.

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek organizasyon, yarın başlayacak.

Özellikle kadın bisikletinin gelişiminde büyük emeği olan ve "kaptan" lakabıyla tanınan antrenör Tuncer Salihoğlu adına düzenlenen şampiyonada, "elit erkek", "elit kadın", "23 yaş altı erkek", "23 yaş aştı kadın", "genç erkek" ve "genç kadın" kategorilerinde 200 sporcu pedal çevirecek.

Üç gün sürecek şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Spor
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