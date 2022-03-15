Dadaş kızı Türkiye şampiyonu

ERZURUM (İHA) - İkbal Aktürk. 14 yaşında. Okullar arası KıckBoks'da 3 kez Türkiye Şampiyonu, sayısız il şampiyonlukları elde etti.

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü nüfusuna kayıtlı İkbal Aktür 14 yaşında sayısız şampiyonluklara imza attı. Aktürk, Çorum'da yapılan Kickboks Okullar arası KıckBoks Türkiye şampiyonasında Türkiye şampiyonu oldu.

Taekwondo ve KıckBoks Lisanslı Kesgin spor Kulübü Sporcusu İkbal Aktürk başarılara doymuyor.

Bursa'da il içerisinde bir çok il şampiyonu olan İkbal Aktürk, yapılan Türkiye şampiyonalarında üçüncü kez Türkiye şampiyonluğunu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

İkbal Aktürk hem kulüpler arası Türkiye şampiyonasında hem de Okullar arası Türkiye şampiyonasında şampiyonluk kürsüsünün sahibi oldu. En son Çorum ilinde yapılan okullar arası Türkiye şampiyonasında bütün rakiplerini eleyerek adını şampiyonluğa yazdıran Erzurumlu dadaş kızı İkbal Aktürk dünya şampiyonluğu için gece gündüz çalışıyor

İkbal Aktürk 2020 Yılı Antalya'da yapılan Turkish Open şampiyonasında Türkiye şampiyonu, yine 2020 yılanda Kütahya ilinde yapılan Okullar arası KıckBoks Türkiye şampiyonasında şampiyon oldu.

2022 yılında Ordu ilinde yapılan Kulüpler arası Türkiye şampiyonasında Türkiye 2.si olan İkbal Aktürk, 2022 Yılı Çorum ilinde yapılan MEB Okullar arası KıckBoks Türkiye şampiyonasında Final oynayarak Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Takım Antrenörü İkbal Aktürk'ün antrenörü Ekrem Kesgin, "İkbal çalışkan disiplinli hırslı gelecek vaat eden bir sporcumuz. Umuyorum dünya birinciliğine de ismini yazdıracaktır. Kendisini tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor