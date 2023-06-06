D.G. Sivasspor-Kayserispor maçı berabere bitti
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takımın da birçok gol pozisyonu vardı ancak sonuç değişmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada James ceza sahası içerisinde kazandığı topla rakipleri geçerek kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartıp tehlikeyi önledi.
50. dakikada İlhan savunmadan dönen topu sert bir şutla kaleye göndermek istedi, kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.
53. dakikada James'in pasıyla Robin Yalçın'ın ceza sahası içerisindeki şutunda top üst diğere çarparak döndü.
77. dakikada Mane penaltı noktasından sert bir şut çekti. Charisis kale çizgisinden topu uzaklaştırmayı başarıp büyük bir tehlikeyi önledi.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Akıncık xx
DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xxx, Camara xx, Murat xx (Musa dk. 69 xx), Uğur xx, Ulvestad xx, Robin xx, Charisis xx, Erdoğan xx, Emre xx (Njie dk. 54 xx), James xxx (Yatabare dk. 69 xx)
Yedekler: Kuçkar,Emre, Cofie, Alaaddin, Keita, Caicedo, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Kayserispor: Bilal xx, Attamah xx, Mosseini xx, Arif xx, Gökhan xx, Uzodimma xxx (Berat dk. 89 ?), Kemen xx, Gökhan xx (Ahmet dk. 90 ?), Ramazan xx, Talha xx (Mame Thiam dk. 46 xx), Mane xx, İlhan xx (Baran dk. 85 ?)
Yedekler: Abdulkadir, Mehmet, Ethem, Mert, Muhammed, Nurettin
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Caner (dk. 10) (DG Sivasspor), Uzodimma (dk. 18) (Kayserispor)
Sarı kart: Mame Thiam (Kayserispor) - SİVAS