D.G. Sivasspor-Kayserispor maçı berabere bitti

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takımın da birçok gol pozisyonu vardı ancak sonuç değişmedi.