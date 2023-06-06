Üye Girişi
Haberi Paylaş
D.G. Sivasspor-Kayserispor maçı berabere bitti

D.G. Sivasspor-Kayserispor maçı berabere bitti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takımın da birçok gol pozisyonu vardı ancak sonuç değişmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında D.G. Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada James ceza sahası içerisinde kazandığı topla rakipleri geçerek kaleyi hedef aldı. Defans topu çıkartıp tehlikeyi önledi.

50. dakikada İlhan savunmadan dönen topu sert bir şutla kaleye göndermek istedi, kaleci Muammer topu çıkartmayı başardı.

53. dakikada James'in pasıyla Robin Yalçın'ın ceza sahası içerisindeki şutunda top üst diğere çarparak döndü.

77. dakikada Mane penaltı noktasından sert bir şut çekti. Charisis kale çizgisinden topu uzaklaştırmayı başarıp büyük bir tehlikeyi önledi.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Burak Pakkan xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Akıncık xx

DG Sivasspor: Muammer xx, Caner xxx, Camara xx, Murat xx (Musa dk. 69 xx), Uğur xx, Ulvestad xx, Robin xx, Charisis xx, Erdoğan xx, Emre xx (Njie dk. 54 xx), James xxx (Yatabare dk. 69 xx)

Yedekler: Kuçkar,Emre, Cofie, Alaaddin, Keita, Caicedo, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kayserispor: Bilal xx, Attamah xx, Mosseini xx, Arif xx, Gökhan xx, Uzodimma xxx (Berat dk. 89 ?), Kemen xx, Gökhan xx (Ahmet dk. 90 ?), Ramazan xx, Talha xx (Mame Thiam dk. 46 xx), Mane xx, İlhan xx (Baran dk. 85 ?)

Yedekler: Abdulkadir, Mehmet, Ethem, Mert, Muhammed, Nurettin

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Caner (dk. 10) (DG Sivasspor), Uzodimma (dk. 18) (Kayserispor)

Sarı kart: Mame Thiam (Kayserispor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Sivasspor Sivas Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title