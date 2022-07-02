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Cyle Larin veda etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cyle Larin veda etti

Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş ile yollarını ayıran Kanadalı golcü Cyle Larin, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Kanadalı golcü mesajında, "Beraber birçok şey başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" dedi.

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İhlas Haber Ajansı / Spor

Cyle Larin Beşiktaş Spor Haberler

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