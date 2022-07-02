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Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti

Cyle Larin, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Cyle Larin, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

Larin yayınladığı mesajında, "Beraber birçok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" açıklamasında bulundu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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