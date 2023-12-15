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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin İlk Şampiyonu Orhan Okulu Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü'nü Ziyaret Etti

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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk şampiyonu Orhan Okulu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı ziyaret etti. Gürhan, ziyarette Okulu'yu kutladı ve başarılarını takdir etti.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk şampiyonu Orhan Okulu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ı ziyaret etti.

Gürhan, ziyarette yaptığı konuşmada, Okulu'yu kutladı.

Başpehlivan Okulu'nun iki kez Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazandığını anımsatan Gürhan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni altı kez peş peşe kazanarak kırılması güç bir rekora imza atan Antalyalı başpehlivanımız Orhan Okulu, bir büyük zafere daha ulaştı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde şampiyonluğu elde eden Okulu, altın kemeri ile bir kez daha tarihe adını yazdırdı. Şampiyonluğu Antalya'mıza getiren, altın kemerin sahibi Okulu'yu, bu büyük mücadelede kazandığı tarihi zaferden dolayı bir kez daha tebrik ediyorum."

Başpehlivan Okulu da Gürhan'a ata sporu yağlı güreşe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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