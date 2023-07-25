CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Orhan Okulu liderliğini sürdürdü
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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı sona erdi ve Orhan Okulu başpehlivan puan sıralamasında liderliğini korudu. Ligdeki ilk 4 ayak mücadelesi tamamlandı ve İsmail Balaban finalde Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivan oldu. Ligde 5. ayağın ise Bursa'da düzenleneceği duyuruldu.
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 4. etap sonunda Orhan Okulu, başpehlivan puan sıralamasında liderliğini sürdürdü.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde ilk kez düzenlenen ligde ilk 4 ayak mücadelesi geride kaldı.
Organizasyonun 4. etabı olan Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde finalde Orhan Okulu'yu yenen İsmail Balaban başpehlivan oldu.
7 ayaktan oluşan ligde Orhan Okulu, 47 puanla zirvedeki yerini korudu. Okulu'yu, 32 puanla Ali Gürbüz takip ederken, puanını 28'e çıkaran İsmail Balaban 3. sıraya yükseldi.
CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 5. ayağı, 5-6 Ağustos tarihlerinde Bursa'da "15. Softaoğlu Mehmed Pehlivan Yağlı Güreşleri" adıyla düzenlenecek.