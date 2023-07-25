CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Orhan Okulu liderliğini sürdürdü

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı sona erdi ve Orhan Okulu başpehlivan puan sıralamasında liderliğini korudu. Ligdeki ilk 4 ayak mücadelesi tamamlandı ve İsmail Balaban finalde Orhan Okulu'yu yenerek başpehlivan oldu. Ligde 5. ayağın ise Bursa'da düzenleneceği duyuruldu.