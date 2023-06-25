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CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Spor Haberleri

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde Gaziantep'te gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu bünyesinde Gaziantep'te gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandı.

Şahinbey Belediyesinin ev sahipliğinde Akkent Spor Köyü'nde düzenlenen güreşlere, 1250 güreşçi katıldı. Dün elemelerle başlayan müsabakalarda güreşçiler, dereceye girmek için mücadelesini sürdürdü.

Finalde Orhan Okulu ile Mehmet Yeşil Yeşil karşı karşıya geldi.

Final müsabakasını kazanan Orhan Okulu, Türkiye Yağlı Güreş Ligi Gaziantep etabının başpehlivanı oldu. Yağlı güreşlerde üçüncülüğü Mustafa Batu ve Hüseyin Gümüş paylaştı.

Dereceye giren güreşçilere kupa ve madalyalarını protokol üyeleri takdim etti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor

Gaziantep Türkiye Spor Haberler

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