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Curling Milli Takımı, EYOF'ta umutlu

Spor Haberleri

Curling Milli Takımı, EYOF'ta umutlu

Curling Milli Takımı sporcuları, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde (EYOF) madalya kazanma konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Curling Milli Takımı sporcuları, Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde (EYOF) madalya kazanma konusunda umutlu olduklarını söyledi.

İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde 21-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali (EYOF) Trieste'de yapılan resmi açılış töreni ile başladı. Antrenör Fırat Çelik gözetimindeki Burcu Haşıl, Melisa Cömert, Muhammed Taha Zenit, Mustafa Kantar'dan oluşan Curling Milli Takımı sporcuları, madalya kazanma konusunda umutlu olduklarını söyledi. Milli sporcular, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali için çok verimli bir hazırlık dönemi geçirdik. Birbirinden güçlü rakiplerle mücadele edeceğiz. İtalya'ya çok iddialı geldik. Beklentileri karşılayıp ülkemize madalya kazandırmak istiyoruz. EYOF 2023'de altın madalya için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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