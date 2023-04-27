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Curling: Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası

Curling: Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası

Spor Haberleri

Güney Kore'de düzenlenen Karışık Çiftler Curling Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda oynadığı son iki maçı kaybetti.

Güney Kore'de düzenlenen Karışık Çiftler Curling Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'nda oynadığı son iki maçı kaybetti.

Milli takım, sekizinci maçında ABD'ye 8-7, dokuzuncu maçında İsveç'e 9-8 yenildi.

Türkiye, böylece B Grubu'nda 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Dünya Şampiyonası Güney Kore Türkiye Spor Haberler

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