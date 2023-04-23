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Curling: Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası

Curling: Karışık Çiftler Dünya Şampiyonası

Spor Haberleri

Güney Kore'de düzenlenen Karışık Çiftler Curling Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Norveç'e yenildi, üçüncü müsabakasında Almanya'yı mağlup etti.

Güney Kore'de düzenlenen Karışık Çiftler Curling Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Norveç'e yenildi, üçüncü müsabakasında Almanya'yı mağlup etti.

Gangneung'da düzenlenen şampiyonada ikinci maçında Norveç'le karşılaşan Türkiye, rakibine 6-4 yenilerek B Grubu'ndaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Üçüncü müsabakasında Almaya ile karşılaşan milliler, rakibini 12-6 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye, organizasyondaki ilk maçında Avusturya'yı 7-6 yenmişti.

Milliler, şampiyonadaki dördüncü müsabakasında yarın İsviçre ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası Türkiye Norveç Spor Haberler

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