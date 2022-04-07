Curling Federasyonu seçime tek adayla girecek

Türkiye Curling Federasyonunun 16 Nisan'da gerçekleşecek 3. Olağan Genel Kuruluna mevcut başkan Kenan Şebin tek aday olarak girecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan akşamı adaylık başvurusunun sona erdiğini ve Kenan Şebin'in başkan adaylığı için yüzde 15'lik yeterli delege desteğini sağladığı aktarıldı.

Genel kurul, 16 Nisan Cumartesi günü Hilton Garden Inn Ankara Gimat Otel'de saat 11.00'da başlayacak.