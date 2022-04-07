Curling Federasyonu seçime tek adayla girecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Curling Federasyonu seçime tek adayla girecek

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Curling Federasyonu seçime tek adayla girecek

Türkiye Curling Federasyonunun 16 Nisan'da gerçekleşecek 3. Olağan Genel Kuruluna mevcut başkan Kenan Şebin tek aday olarak girecek.

Türkiye Curling Federasyonunun 16 Nisan'da gerçekleşecek 3. Olağan Genel Kuruluna mevcut başkan Kenan Şebin tek aday olarak girecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan akşamı adaylık başvurusunun sona erdiğini ve Kenan Şebin'in başkan adaylığı için yüzde 15'lik yeterli delege desteğini sağladığı aktarıldı.

Genel kurul, 16 Nisan Cumartesi günü Hilton Garden Inn Ankara Gimat Otel'de saat 11.00'da başlayacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Curling, Türkiye, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title