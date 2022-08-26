Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cüneyt Dumlupınar: "Yolumuz şampiyonluk olsun"

Spor Haberleri

Cüneyt Dumlupınar: 'Yolumuz şampiyonluk olsun'

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını ve sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor, 1928 yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezon öncesinde sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Cüneyt Dumlupınar açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, geldikleri günden bu yana 1. Etap İzmir ve 2. Etap Bolu kampı olmak üzere futbolcuların çok istekli çalıştığını ve ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, "Şu an çalışmalarımızı tamamladık. Uzun ve hikayesi olacak bir sezon bizi bekliyor. Birbirini tanıyan kaliteli oyuncu grubuna sahibiz. İhtiyaç gördüğümüz bölgelere de başkanımızın ve yönetimimizin yoğun mesaisi sonucu transferlerimizi gerçekleştiriyoruz. Aramıza katılan arkadaşlarımızın takıma ve sistemimize kısa sürede uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Başkanımız, yönetim kurulumuz, futbolcularımız, personelimiz, taraftarlarımız ve biz. Hepimiz inandık. Hep birlikte başaracağız. Yolumuz şampiyonluk olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Dumlupınar Bucaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title