Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hakem gözlemcisi olarak görev yapacak

Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.