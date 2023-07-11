Cüneyt Çakır UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözlemci olarak görev yapacak
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FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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