Cüneyt Çakır UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gözlemci olarak görev yapacak

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Kazakistan'ın Astana ile Gürcistan'ın Dinamo Tiflis takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.