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Cüneyt Çakır: "Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım...

Spor Haberleri

Cüneyt Çakır: "Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım Türk hakemliğini dünyanın zirvesinde görmek olacaktır.

Cüneyt Çakır : "Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım Türk hakemliğini dünyanın zirvesinde görmek olacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cüneyt Çakır Dünya Spor Haberler

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