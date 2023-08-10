Cüneyt Çakır: "Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım...
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Cüneyt Çakır: "Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım Türk hakemliğini dünyanın zirvesinde görmek olacaktır.
Cüneyt Çakır : "Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım Türk hakemliğini dünyanın zirvesinde görmek olacaktır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor