Cüneyt Çakır, Kuzey Makedonya ve İzlanda arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak

Cüneyt Çakır, Kuzey Makedonya'nın Struga ile İzlanda'nın Breidablik takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.