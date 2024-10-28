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Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Pedal Etkinliği

Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Pedal Etkinliği
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Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 'Cumhuriyetimizin 101. Yılında 101 Pedal' etkinliği düzenliyor. Etkinlik, Van Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinden başlayarak Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Külliyesi önünde sona erecek. Tüm bisiklet severler davetlidir.

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Salı günü Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılı münasebetiyle 'Cumhuriyetimizin 101. Yılında 101 Pedal' etkinliği düzenliyor.

'Van Bisikletliler Platformu üyeleri, Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu, Van Öğretmenler Spor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği Van Temsilciliği işbirliğiyle 'Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Pedal' etkinliği düzenleniyor. 29 Ekim Salı günü Saat 10: 00'da Van Atatürk Anadolu Lisesi bahçesinden başlayacak etkinlik, Van Kalesi güneyinde yer alan Eski Van Şehri Hüsrevpaşa Külliyesi önünde son bulacak. Cumhuriyet bilincin ve heyecanını genç nesillere aktarmak, sağlıklı yaşamı ve sporu teşvik etmek, öğretmenleri, velileri, öğrencileri ve Cumhuriyet sevdalılarının dayanışma içinde olmalarını sağlamak, tarih bilincini geliştirmek, şehrimizin tarihi ve doğa güzelliklerini bisiklet keyfiyle keşfetmek ve şehre karşı aidiyet duygusuna güç katmak amacıyla düzenlenen 'Cumhuriyetimizin 101. Yılında 101 Pedal' etkinliği her yaştan tüm vatandaşlara açık olarak gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim Salı günü düzenlenecek etkinliğe tüm bisiklet severleri davetlidir. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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