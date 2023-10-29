Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cumhuriyetin 100. Yılında Solotürk ve Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda Gösteri Yaptı

CUMHURİYETİN 100. Yılı kapsamında Solotürk ve Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda gösteri yaptı.

Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda Solotürk gösteri uçuşu yaptı. TCG Anadolu Gemisi'ninde aralarında bulunduğu 100 geminin İstanbul Boğazı'na girdiği anlarla Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Sahil kenarlarında vatandaşların gösteriye yoğun ilgi gösterdi. Solotürk ekiplerinin yanı sıra Türk Yıldızları'da gösteri uçuşu yaptı. Havada 100 ve Ayyıldız çizen Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nı selamladı. Solotürk'ün nefes kesen gösterisi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.