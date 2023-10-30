Cumhuriyetin 100. Yılında Hentbol Turnuvası

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen küçük erkekler ve küçük kızlar arası hentbol turnuvasında birincilikler belli oldu. Müsabakaların ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanının 100. yılı dolayısıyla küçük erkekler ve küçük kızlar arası hentbol turnuvası düzenlendi.

23-26 Ekim 2023 tarihleri arasında Gevher Nesibe Spor Salonu ve Talas Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara; 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, Melikgazi İzzet Öksüzkaya Ortaokulu Gençlik ve Spor Kulübü, Talas Spor Kulübü, Rauf Denktaş Ortaokulu ve Zenger Güç Ortaokulu takımları katıldı. 2012-2013 ve 2014 doğumlu lisanslı sporcuların tek devreli lig usulüne göre oynadığı müsabakaların ardından küçük erkeklerde; Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü birinciliği elde ederken 75.Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu ise ikinciliği kazandı. Küçük kızlarda ise, Talas Spor Kulübü küçük kızlarda birinciliği elde ederken, Rauf Denktaş Ortaokulu ikinciliği, Zenger Güç Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti. Müsabakaların ardından Talas Spor Salonunda kupa ve madalya töreni düzenlendi. Törene; Hentbol Kayseri Temsilcisi Mehmet Fatih Kaymaz, hentbol emektarı ve emekli öğretmen Alaattin Duman, İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Matematik Öğretmeni Şenay Çağlar, kulüp temsilcileri, hentbol antrenörleri, hentbol severler ve sporcular katıldı.

Günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından Cumhuriyet Kupası 100. yıl töreni sona erdi. - KAYSERİ