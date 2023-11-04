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Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Davraz Dağı'nda Tırmanış Gerçekleştirildi

Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Davraz Dağı'na 100. Yıl Tırmanışı gerçekleştirildi. Tırmanışa 2 bin 405 Mehmetçik katıldı ve zirvede Türk Bayrağı ile kutlama yapıldı.