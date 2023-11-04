Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Davraz Dağı'nda Tırmanış Gerçekleştirildi
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Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Davraz Dağı'na 100. Yıl Tırmanışı gerçekleştirildi. Tırmanışa 2 bin 405 Mehmetçik katıldı ve zirvede Türk Bayrağı ile kutlama yapıldı.
Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Davraz Dağı'na 100'üncü Yıl Tırmanışı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca 2 bin 405 Mehmetçiğin katılımıyla yapılan tırmanışın görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.
Videoda, "100. Yıl Marşı" eşliğinde Mehmetçiklerin Davraz Dağı'na tırmanışı ve zirvede Türk Bayrağı ile görüntülerine yer verildi.