Cumhuriyetin 100. Yıl Kutlamaları Kapsamında Siirt'te Jandarma Voleybol Turnuvası Şampiyonu

Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Siirt'te kurumlararası düzenlenen voleybol turnuvasının şampiyonu jandarma oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Siirt Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 26-30 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen 'Kamu Spor Oyunları Voleybol Turnuvası'na katılan 13 takım arasında Siirt İl Jandarma Komutanlığı voleybol takımı birinci oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "İlimizi bölge müsabakalarında temsil edecek olan Siirt İl Jandarma Komutanlığı voleybol takımımıza başarılar diliyoruz" denildi. - SİİRT