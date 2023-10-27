Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri devam ediyor

Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlama programı dahilinde, farklı spor dallarında düzenlenen spor organizasyonları ile farklı alanlardaki etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlama programı dahilinde, farklı spor dallarında düzenlenen spor organizasyonları ile farklı alanlardaki etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

Hafta sonu düzenlenen satranç ve yüzme müsabakalarıyla başlayan organizasyonlar hafta içinde de 3x3 Basketbol ve Mini Voleybol müsabakalarıyla devam ederken, Cumhuriyetin 100. Yıl coşkusu eksik olmuyor.

200'ü geçen satranç sporcusunun katılımıyla Şehit Turgut Solak Spor Salonunda hafta sonu gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Satranç müsabakaları ve Olimpik Yüzme Havuzunda 257 sporcunun katılımıyla tamamlanan Yüzme 29 Ekim Cumhuriyetin 100. Yılı yarışmalarının açılış törenindeki coşku görülmeye değerdi. Açılış seremonisine Türk Bayraklarıyla çıkan yüzme sporcuları tribünlerdeki velilerden ve izleyicilerden büyük alkış aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere diğer paydaş kurumlar ile birlikte hayata geçen programlarda, dereceye giren sporcularımıza madalya ve kupalarının yanı sıra sürpriz hediyeler de takdim edildi.

Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları dahilinde AVM Basketbol Sahasında pazartesi günü 8 farklı kategoride 41 takımın katılımıyla başlayan 3x3 Sokak Basketbolu müsabakalarında ise heyecan cumartesi gününe kadar sürecek. Dereceye giren takım ve basketbolcuların ödüllerinin verileceği ödül töreni ise 28 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek.

Mini Voleybolda ise heyecanın adresi Şehit Turgut Solak Spor Salonu. 11 takım ve yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla Çarşamba günü başlayan heyecan, Cuma günü oynanacak final grubu müsabakaları ve ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Cumhuriyetin 100.Yıl Kutlamalarında 16 Gönüllü Gencin ve eğitmenlerinin sahne aldığı "Cumhuriyetimizin 100.Yılı Konseri" 500 kişinin katılımı ile Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konser sonrasında da açılışı yapılan "Cumhuriyet" Temalı Resim Sergisi büyük ilgi gördü.

100. Yıl coşkusunun zirveye çıkacağı organizasyonlar ise 28 Ekim 2023 Cumartesi günü, Atatürk Anıtında yapılacak Çelenk Sunma Programının hemen akabinde startı verilecek "Bisiklet Turu" ile 29 Ekim 2023 Pazar günü resmi Kutlama Programının hemen bitiminde Atatürk Stadından verilecek start ile başlayacak ve 7'den 77 ye tüm vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilecek "100. Yıl Halk Koşusu" olacak. Ön kayıt süreci halen devam eden bu 2 önemli organizasyona; katılım sağlayacak herkese start öncesinde t-shirt hediye edilirken, organizasyonların bitiminde de Anı Madalyaları katılımcılara teslim edilecek. - BALIKESİR