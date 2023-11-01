Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları Finalleri Yarın Başlıyor

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları'nın finalleri, yarın Ankara'da başlayacak. 2-5 Kasım tarihleri arasında Altındağ, Mamak, Batıkent ve Refika Aksoy spor salonlarında gerçekleştirilecek olan organizasyonda 24 ilden 28 takım, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında mücadele edecek.

"Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları"nda finallerin heyecanı, yarın Ankara'da başlayacak.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde mahalli seçmelerle başlayan organizasyonun finalleri, 2-5 Kasım tarihlerinde Altındağ, Mamak, Batıkent ve Refika Aksoy spor salonlarında düzenlenecek.

Organizasyonda 24 ilden 28 takım; basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında başarılı olmak için mücadele edecek.