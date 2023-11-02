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Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları Finalleri Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 'Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kamu Spor Oyunları'nın finalleri Ankara'da başladı. Voleybol, 3x3 basketbol ve masa tenisinde 24 ilden 28 takım ve 220 kamu personelinin katıldığı finaller, dört farklı salonda gerçekleştiriliyor. Türkiye genelindeki elemelerde toplam 10 bin 601 kamu çalışanının katılım gösterdiği organizasyonun finalleri 5 Kasım Pazar günü yapılacak.