Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları Bilecik Etabı Başvuruları Başladı

Gençlik ve Spor Bilecik İl Müdürü Yasin Özdemir, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları çerçvesinde voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında düzenlenecek turnuvaların Bilecik etabı başvurularının başladığı söyledi.

İl Müdürü Özdemir, 100'üncü yılı kutlamaları çerçvesinde bakanlıkları tarafından hazırlanan "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları" projesinin kurumlar arası, iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla hazırlandığı belirtti. Özdemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlamaları çerçvesinde voleybol, basketbol ve masa tenisi branşlarında kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası, iş birliğini artırmak, insanların bedenen ve ruhen sağlıklı olmalarını sağlamak ve spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak düzenleyeceği 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları' projesinin Bilecik etabı başvuruları başladı. Projeye katılmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlar için son başvuru tarihi 24 Eylül 2023 Pazar günü olup, başvurular e-devlet kapısı - spor bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Basketbol, masa tenisi ve voleybol branşlarında düzenlenecek olan 'Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kutlamaları Kamu Spor Oyunları' projesinin il seçmeleri ise 2 Ekim 2023 de başlayacak olup, müsabakalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün belirlediği spor salonlarında yapılacak. Projesinde yer almak isteyen katılımcılar talimat, başvuru formu gibi evraklara Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde duyurular bölümünden ulaşabilecekler ve E-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapan katılımcılar 'Takım Başvuru Formunu' Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edeceklerdir" dedi. - BİLECİK