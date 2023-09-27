Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca düzenlenen "Cumhuriyetimizin 100. Yıl Kamu Spor Oyunları" Kurumlar arası Voleybol Turnuvası başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde tüm yurtta organize edilen "Kamu Spor Oyunları" Ağrı' da başladı.

'Gelin Sporda Buluşalım' sloganıyla basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında organize edilen oyunlarda müsabakalar 26 Eylül-01 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

Sporun birleştirici gücüyle kamuda görev yapan personelin sporla iç içe olması, beraberlik ruhunun pekiştirilmesi hedefleniyor.

Kamu kurumlarının katılımı ile birlikte kurumlar arası iş birliğini artırmak, kamu personelinin bedenen ve ruhen sağlıklı ve iş motivasyonunun güçlendirilmesini sağlamak, spor yapma alışkanlığını kazandırmak amacıyla organize edilen oyunların Voleybol açılışı müsabakalarına: Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Voleybol İl Temsilcisi Gökmen Aslankılıç, kurum müdürleri ve personel katıldı.

Kamu Spor Oyunları hakkında açıklamalarda bulunan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din: " Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları doğrultusunda ilimizde düzenleyeceğimiz Kamu Spor Oyunları'yla; kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirerek artırmayı, spor kültürünü kurumsal hafızanın bir parçası haline getirmeyi, sporun yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamayı ve her alanda spor alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Müsabakalarda mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - AĞRI