Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları'nda Şampiyonlar Belli Oldu

Güncelleme:
Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda düzenlenen 45. Cumhuriyet Koşusu'nu 'Gökırmak', 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise 'Grande Flusso' kazanarak ödül töreninde kupalarını aldı.

At yarışlarında 45. Cumhuriyet Koşusu'nu, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak", 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu ise Ayhan Kurşun'un jokeyliğinde "Grande Flusso" isimli at kazandı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nun ev sahipliği yaptığı yarışlardan Cumhuriyet Koşusu'nda 3 ve yukarı yaştaki 14 safkan Arap atı, 1600 metrelik çim pistte mücadele etti.

Birincilik ikramiyesinin 10 milyon lira olduğu yarışta, jokey Mehmet Salih Çelik'in bindiği "Gökırmak" adlı at, 1 dakika 46.84 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Koşuda "Deniz Efe" adlı at 2'nci, "Kahramanoğlu" isimli at da 3'üncü geldi.

2400 metre çim pistte düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ise 3 ve yukarı yaşta 17 safkan İngiliz atı yarıştı.

Birinciye 7 milyon lira ikramiye verilen koşuda, jokey Ayhan Kurşun'un bindiği "Grande Flusso" adlı at, 2 dakika 29.28 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı. "Handsome King" adlı at 2'nci, "Etsuko" isimli at ise 3'üncü oldu.

Ödül töreni

Koşuların ardından düzenlenen törende, Cumhuriyet Koşusu'nu kazanan "Gökırmak"ın yetişticisi Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yücetürk ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu kazanan "Grande Flusso"nun sahibi Baran Büyükdere, birincilik kupalarını, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım'dan aldı.

Cumhuriyet Koşusu'nun galibi "Gökırmak"ın jokeyi Mehmet Salih Çelik ve antrenörü Olcay Özel'e plaketlerini, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ahmet Kurumahmut takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi "Grande Flusso"nun jokeyi Ayhan Kurşun ve antrenörü Osman İpek'e plaketlerini, TJK'nin genel sekreteri Gülnur Gülerce ve genel saymanı Adil Mert Kaya verdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
