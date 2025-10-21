Cumhuriyet Kupası Yıldızlar Taekwondo Müsabakaları Kütahya'da Coşkuyla Gerçekleştirildi

Kütahya, Cumhuriyet'in 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen, Cumhuriyet Kupası Yıldızlar Taekwondo müsabakaları, Kütahya'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından 12 ilden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı turnuvayı, 500'e yakın sporsever tribünlerden heyecanla takip etti. Müsabakaya İstanbul, Antalya, Konya, Karaman, Denizli, Trabzon, İzmir, Uşak, Aydın, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Bilecik illerinden sporcular katılım sağladı.

Müsabaka öncesinde konuşan İl Temsilcisi Fatih Akbunar, "Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz bu turnuva, yıldız sporcularımızın yeteneklerini sergilemeleri ve fair-play ruhunu yaşamaları açısından büyük önem taşıyor. Kütahya olarak spora ve sporcuya verdiğimiz değeri göstermek istedik. Katılan tüm illere ve ailelerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca centilmence geçen mücadelelerin ardından, Fatih Akbunar tarafından katılımcılara ve organizasyona destek veren yetkililere plaket takdiminde bulunuldu. - KÜTAHYA