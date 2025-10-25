Haberler

Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası Başladı

Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası Başladı
Güncelleme:
Kuşadası'nda düzenlenen Cumhuriyet Kupası tenis turnuvası, 29 tenisçinin katılımıyla heyecanla başladı. Turnuva, Cumhuriyet'in 102. yılına özel olarak gerçekleştiriliyor ve final maçlarının ardından gösteriler yapılacak.

KUŞADASI Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi'nde kente kazandırılan Kuşadası Tenis Kulübü'nde 'Cumhuriyet Kupası' turnuvasının heyecanı başladı. Kuşadası'nın en iyi raketini belirleyecek olan turnuvaya büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplam 29 tenisçi katılıyor. Uluslararası standartlara sahip gece aydınlatmalı 4 tenis kortu ve 1 antrenman kortunun bulunduğu Kuşadası Tenis Kulübü'nde, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel olarak düzenlenen turnuva başladı. Büyük erkekler ve kadınlar olmak üzere 2 kategoride toplam 29 tenisçinin katıldığı turnuvada bugün oynanan ilk maçlar oldukça çekişmeli geçti. Kuşadası'nın en iyi erkek ve kadın raketini belirleyecek olan Cumhuriyet Kupası, salı günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek. Kupa ve madalya töreninin ardından ana kortta vals gösterisi sergilenecek.

BAĞDAGÜL ŞİMŞEK: ÇOK GÜZEL GÖSTERİLERİMİZ OLACAK

Kuşadası Belediyesi Tenis Kulübü Koordinatörü Bağdagül Şimşek, Cumhuriyet'in ilanının yıldönümü dolayısıyla düzenledikleri turnuvanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Tüm Kuşadalıları tenis kulübüne beklediklerini belirten Şimşek, "Final maçlarının olduğu gün çok güzel gösterilerimiz de olacak" dedi.

HEYECAN ZİRVE YAPTI

Turnuvaya katılan Ali Rıza Uğur ise, "Öncelikle Kuşadası Tenis Kulübü'nü kentimize kazandıran Belediye Başkanımız Ömer Günel'e teşekkür ederim. Burası bizim hem spor yapmamıza hem de sosyalleşmemize imkan veren çok güzel bir tesis oldu. Cumhuriyet Kupası da bizlere ayrı bir heyecan ve coşku katıyor" diye konuştu. Uzun yıllardır tenis oynayan Işıl Temel de, "Turnuvaya katıldığım için çok mutluyum. Aynı zamanda rakiplerimi eleyip böylesine anlamlı bir turnuvada kupayı da kazanmayı çok istiyorum" dedi.

