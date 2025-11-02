Cumhuriyet Kupası Finali Londra’da Yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası turnuvasının finalini izledi.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu tarafından 8 takımın katılımıyla organize edilen turnuvanın finalinde Galatasaray UK ile London BJK takımları karşı karşıya geldi. Finali Bakan Bak'ın yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve eski milli kaleci Rüştü Reçber de takip etti.

Enfield Belediyesinin Türk Toplumu Futbol Federasyonuna tahsis ettiği tesiste oynanan finalin ardından kupa töreninde konuşan Bakan Bak, "Güzel bir ortamda anlamlı bir günü kutluyoruz. Cumhuriyeti'mizin 102. kuruluş yıl dönümü. Futbolun, sporun birleştirici, kaynaştırıcı gücü çok önemli. İnanıyorum ki Türk Toplumu Futbol Federasyonuna tahsis edilen bu tesiste çok güzel organizasyonlar yapılacak." diye konuştu.

Bakan Bak, konuşmasının ardından turnuvada şampiyon olan Galatasaray UK takımının futbolcularına madalya ve kupasını verdi.