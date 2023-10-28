Cumhuriyet'in Çocukları Tenis Turnuvası ile Üniversite Öğrencisi Kız Çocuklarına Yurt Desteği Sağlanacak

Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in Çocukları Tenis Turnuvası'nın geliri olan 350 bin TL ile Balçova'da eğitim gören üniversite öğrencisi kız çocuklarına yurt desteği sağlanacak.

Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından bu yıl Onuncusu düzenlenen ' Cumhuriyet'in Çocukları Tenis Turnuvası'nın geliri olan 350 bin TL ile Balçova'da eğitim gören üniversite öğrencisi kız çocuklarına yurt desteği sağlanacak.

Eğitim destekleri ile ilçedeki çocukların eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediye'sinin, Ege Veteran Tenis Derneğiyle birlikte düzenlediği ve geliri öğrencilere burs olarak verilen Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası'nın ödül töreni yapıldı. Her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl 10'uncusu düzenlenen turnuvaya, tek ve çiftler olmak üzere 19 ayrı kategoride toplam 596 sporcu gönüllü destekçi olmak için katıldı. Kıyasıya maçların oynandığı Turnuvadan elde edilen 350 bin TL gelirin tamamı yurtlarda kalan kız öğrencilere verilecek.

Sponsorlara ve katılımcılara plaketlerin verildiği törende bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Cumhuriyetimizin 100. yılında çok anlamlı bir etkinlik için buluştuk. Gönül isterdi ki bu turnuvayı öğrencilerimizin barınma sorunu için değilde daha bilimsel amaçlı kullanımlar için yapalım. Ama ne yazık ki ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin ciddi bir barınma problemi var, yemek problemi var. İlkokula giden çocuklarımızın beslenme problemi var. Bu ve benzeri zorluklardan dolayı Siz Kıymetli Sporcularımızın verdiği desteğin çok hayati bir önemi var. Bu destek için raketlerini sallayan tüm yarışmacı ve sponsorlara ayrıca proje ortağımız Ege Tenis Veteran Derneğine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çalkaya ile birlikte sporculara madalyalarını veren Ege Tenis Veteran Derneği Başkanı Umut Oruç ise "Biz 10 yıldır bu güzel birliktelik için buluşuyoruz ve her yıl sağladığımız destek biraz daha artıyor. Destek verdiğimiz her kız çocuğumuz bu ülkenin geleceğinin çimentosudur" şeklinde konuştu.