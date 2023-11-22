Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası Yarın Başlıyor
Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenecek olan Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası yarın Ankara'da başlıyor. Milli sporcuların yer alacağı turnuvada 5 turun ardından eleme sistemi uygulanacak ve final maçları oynanacak. Toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak.
Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nın açılışı yarın Ankara'da yapılacak.
Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenecek organizasyonda milli sporcular Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Dragan Solak, Emre Can, Cem Kaan Gökerkan, Mert Yılmazyerli, Ediz Gürel, Ekaterina Atalık, Kübra Öztürk Örenli, Gülenay Aydın, Zeynep Çiftci ve Hayale Isgenderova hamle yapacak.
Kupada 5 turun ardından eleme sistemi uygulanacak ve sonrasında final maçları oynayacak.
Turnuvada toplam 600 bin lira ödül dağıtılacak.