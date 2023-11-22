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Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası Yarın Başlıyor

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenecek olan Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası yarın Ankara'da başlıyor. Milli sporcuların yer alacağı turnuvada 5 turun ardından eleme sistemi uygulanacak ve final maçları oynanacak. Toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak.