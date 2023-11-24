Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası devam ediyor

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası'nda 4. tur maçları tamamlandı. Yarın eleme müsabakaları yapılacak ve final karşılaşmaları 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak.

Cumhuriyet'in 100. Yılı Türkiye İş Bankası Satranç Kupası, Ankara'da devam ediyor.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki organizasyonda 4. tur maçları tamamlanırken, yarın 5. tur mücadelesiyle eleme müsabakaları yapılacak.

Büyükustalar Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Dragan Solak, Emre Can, Cem Kaan Gökerkan, Mert Yılmazyerli, Uluslararası Ustalar Ediz Gürel, Ekaterina Atalık, Kadın Büyükusta (WGM) Kübra Öztürk Örenli, Kadın FIDE Ustası (WFM) Gülenay Aydın ile Zeynep Çiftci ve Kadın Uluslararası Usta (WIM) Hayale Isgenderova'nın mücadele ettiği kupada yarı final ve final karşılaşmaları ise 27 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

Organizasyonda toplam 600 bin lira ödül dağıtılacak.