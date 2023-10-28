CUMHURİYET'İN 100. YILI - Türk sporunun "altın" kadınları

Cumhuriyet döneminde Türk kadınları, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla öne çıkıyor.

Cumhuriyet döneminde Türk kadınları, hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılarıyla öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı "spor" temalı dosya haberler kapsamında bu haberde, başarılarıyla Türk sporuna damga vuran kadınlara yer verildi.

Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya birçok branşta kadın sporcular, uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmenin gururunu yaşıyor.

Kadın sporcular, 1936 Berlin Olimpiyatları'na katılarak bir ilki başaran Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni'nin açtığı yoldan giderek Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.

Judocu Hülya Şenyurt, 1990'daki Avrupa ikinciliği ve 1991'deki Avrupa gençler şampiyonluğu sonrası olimpiyatlarda da madalya alarak tarihe geçti.

Henüz 19 yaşındayken 1992 Barcelona Olimpiyatları'na katılan Hülya Şenyurt, 48 kiloda elde ettiği üçüncülükle olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olmayı başardı.

İki olimpiyat şampiyonluğu

Olimpiyatlarda şu ana kadar 2 Türk kadın sporcu altın madalyaya ulaştı.

Kadınlarda ilk olimpiyat altın madalyasını 2004 Atina Olimpiyatları'nda halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra milli boksör Busenaz Sürmeneli ile bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Nurcan Taylan, Atina 2004'te Halil Mutlu ve Taner Sağır ile halterde altın madalya kazanan Türk sporcular arasında yer aldı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya elde ederek önemli bir başarıya ulaştı. Türkiye, böylece boksta olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Busenaz Sürmeneli ile kazandı.

Nur Tatar üst üste iki olimpiyatta madalya kazandı

Milli tekvandocu Nur Tatar, iki olimpiyat oyunlarında madalya kazanan tek Türk kadın sporcu durumunda bulunuyor.

Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan Nur Tatar, 2012 Londra Olimpiyatları'nda gümüş, 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise bronz madalya aldı.

Olimpiyatlarda ayrıca Sidney 2000'de Hamide Tosun (Tekvando) bronz, Pekin 2008'de Azize Tanrıkulu (Tekvando) gümüş madalya aldı.

Tokyo Olimpiyatları'nda ise Buse Naz Çakıroğlu (Boks) gümüş, Yasemin Adar Yiğit (Güreş), Hatice Kübra İlgün (Tekvando) ve Merve Çoban (Karate) bronz madalyayı boynuna taktı.

Milli sporculardan Neslihan Yiğit Arın badminton, Çağla Büyükakçay tenis, İlke Özyüksel modern pentatlon, Göksu Üçtaş Şanlı ise cimnastik branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu oldu.

"Filenin Sultanları" Cumhuriyetin 100. yılında Avrupa şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cumhuriyetin 100. yılında katıldığı FIVB Milletler Ligi, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde şampiyonluğa ulaşarak, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

"Filenin Sultanları", sezonun ilk organizasyonu FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etti. Finalde Çin'i 3-1 yenerek tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan milli takım, aynı zamanda "dünya 1 numarası"na yükselerek bir ilki daha başardı.

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda ise finalde Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibinden 2019 finalinin rövanşını alarak organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı tüm maçları kazanan milli takım, Paris 2024 vizesi aldı. Elemelerde maç kaybetmeyen tek takım olan Türkiye, Dünya Kupası adıyla oynanan olimpiyat elemelerini şampiyon tamamladı.

Ay-yıldızlı ekip ayrıca üst üste 22 maç kazanma başarısı gösterdi.

Güreşte "ilklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, elde ettiği başarılarla Türk güreş tarihine geçti.

Kadın güreşinin en önemli temsilcilerinden Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.

Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve 6 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

"İlklerin kadını" Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir ilke daha imza attı.

Tokyo Olimpiyatları'nda sıkletinde üçüncü olarak kadınlar güreşte Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını getiren Yasemin, geçen yıl Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kez daha dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar 76 kiloda mücadele eden Yasemin, bu yıl yine Belgrad'da yapılan Dünya Şampiyonası'na sakatlığı nedeniyle katılamadı.

2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, Yasemin Adar Yiğit'ten sonra bu başarıya ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

Çağla Büyükakçay'dan WTA şampiyonluğu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta tarihi şampiyonluk yaşadı.

Çağla, finalde Karadağlı Danka Kovinic'i yenerek WTA turnuvalarında şampiyonluğa ulaşan ilk Türk sporcu olarak kayıtlara geçti.

19 yaşında dünya şampiyonluğuna ulaştı

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 2017 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Zeliha Ağrıs, 19 yaşında altın madalya kazanarak dikkatleri çekti.

Büyükler kategorisinde ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönen Zeliha, Avrupa şampiyonluğu sevinci de yaşadı.

İki kez dünya şampiyonu olan ilk Türk kadın tekvandocu

Aktif tekvando kariyerini sonlandıran İrem Yaman, 2015'te Rusya, 2019'da İngiltere'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 62 kiloda altın madalya kazandı. İrem Yaman, böylece iki kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın tekvandocu oldu.

Büyükler kategorisinde iki Avrupa şampiyonluğu da bulunan İrem Yaman, Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2018 yılının en başarılı kadın sporcusu ödülüne de layık görüldü.

Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçisi

Kariyerini noktalayan İpek Soylu, en önemli zaferini 2014 ABD Açık Tenis Turnuvası'nda yaşadı.

Genç çiftler kategorisinde İsviçreli partneri Jil Belen Teichmann ile şampiyonluğa ulaşan İpek, " Türkiye'nin ilk grand slam şampiyonu tenisçisi" unvanını alarak adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Şahika Ercümen'den Cumhuriyetin 100. yılında dünya rekoru

Türk serbest dalışçı Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Hatay'da gerçekleştirdiği denemede, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde dünya rekoru kırdı.

Yayladağı ilçesi Karamağara Koyu açıklarında suya giren sporcu, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde Sırp asıllı Lena Balta'nın elinde bulundurduğu 105 metre dünya rekorunu 106 metrelik performansıyla geliştirdi.

Şahika Ercümen, Bahamalar'da yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen Dünya Serbest Dalış Kupası'nda ise 100 metrede Türkiye rekoru kırdı. Şahika, 100 metreye 3 dakika 14 saniyede dalarak rekorun yeni sahibi oldu.

Milli sporcu ayrıca 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da dalış yaparak tarihe geçti.

Engel tanımayan şampiyonlar

Gizem Girişmen, 2008 Pekin Paralimpik Oyunları'nda okçuluk branşında aldığı altın madalyayla Türk spor tarihine geçti. Girişmen, bu başarısıyla paralimpik oyunlar tarihinde altın madalya alan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Paralimpik halterci Nazmiye Muratlı, hem 2012 hem de 2016 paralimpik oyunlarında altın madalya kazanarak İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti.

Kadın Golbol Milli Takımı da Rio 2016 ve 2021'de yapılan Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olarak tarihi başarılara imza attı.

Paralimpik yüzücüler Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk de dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandıkları madalyalarla adlarından söz ettirdi.