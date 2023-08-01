Cumhuriyet'in 100. Yılı Onuruna Sivas'tan Ankara'ya Bisiklet Turu Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna Sivas'tan Ankara'ya Uluslararası 100. Yıl Bisiklet Turu, 208 kilometrelik Sivas-Amasya etabıyla start aldı.

"Cumhuriyetin 100. Yılı Onuru" temasıyla gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 16 takım ve toplam 100 sporcunun mücadele ettiği 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, Sivas'tan verilen start ile başladı. Sabah saatlerinde Sivas Kongre Müzesi bahçesinde yarış için son hazırlıklar yapıldı.

Kongre Müzesi bahçesine kurulan platformda takımlar ve sporcular tanıtıldı, sporcular sahneye çıkarak takımlarının bulunduğu panoya imza attı. Yarış öncesi Sivas yöresi halkoyunları gösterileri sunuldu.

Yılmaz Şimşek: "Başarılar diliyorum"

Açılışta konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, katılımcılara başarılar dileyerek, "Genç ve sporcu dostu şehrimizde sizleri ağırlamaktan ve bu turnuvanın şehrimize başlatılmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Sivas'tan Ankara'ya yapacağımız bu 780 kilometredeki yolculuk birçok tarihi ve kültürel zenginlikleri sağlayacaktır. Sporcular sizler sadece bireysel olarak güçlü olmanızın ötesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorsunuz. Bu etkinliğin şehrimizde ve ilçelerimizde yaygınlaşması ve ekonomi kültürünün gelişmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Hilmi Bilgin: "Önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise anlamlı yarışın Sivas'tan başlamasının önemli olduğunu söyleyerek, "Sivas olarak önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Cumhuriyet şehri, tarih, kültür şehri Sivas'ta böyle bir organizasyona ev sahipliği yapma onurunu bizlere veren federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bu tur şehrimizin tanıtım noktasında gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir görev üstlenecek. Turun şehrimiz için spor camiası için güzel sonuçlar vereceğine inanıyorum. Tüm sporcularımıza, tüm takımlarımıza, destek veren, katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emin Müftüoğlu: "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da yarışların kazasız geçmesini temenni ederek, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi olarak büyük bir teşekkür borcumuz var. Bu yarışlar Cumhurbaşkanı turu gibi himayelerine alındı. Cumhurbaşkanlığının himayelerine girmek devamlılık demek. Ben inanıyorum ki bu tur dünyada da ses getirecek. Yarışların hayırlısıyla kazasız ve belasız sonlanmasını diliyorum" diye konuştu.

Startı Vali Yılmaz Şimşek verdi

Konuşmaların ardından sporcular, başlangıç noktasında yerlerini aldı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas AK Parti Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve İl Protokolü tarafından verilen startın ardından sporcular, 208 kilometrelik Sivas - Amasya etabında pedal çevirmeye başladı. - SİVAS