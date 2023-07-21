Cumhuriyet'in 100. Yılı Onuruna Bisiklet Turu Samsun'da Yapılacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen bisiklet turu, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna Samsun'da gerçekleştirilecek. 5 gün sürecek turda 16 takım ve 100 bisikletçi yer alacak. Tur, Sivas'tan Ankara'ya Cumhuriyet yolunda 784 km pedal çevrilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen bisiklet turu, 3-4 tarihleri Samsun'da yapılacak.

5 gün, 5 etap, 16 takım, 100 bisikletçi Sivas'tan Ankara'ya Cumhuriyet yolunda, tarihin izinde 784 km pedal çevirecek. Pedallar, Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna dönecek.

Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos, salı günü start alacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden Ankara'da Cumhuriyet'in kurulduğu Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde 5 Ağustos, Cumartesi günü son bulacak.

Etaplar: 1 Ağustos Sivas-Amasya 208 km. 2 Ağustos Amasya-Havza 90 km. 3 Ağustos Havza-Samsun 135 km. 4 Ağustos Samsun-Çorum 176 km ve 5 Ağustos Çankırı- Ankara 175 km olarak şekillenecek.

Samsun Valiliği tarafından da desteklenen bisiklet turunda Türkiye, Irak, Mısır, Kazakistan, Özbekistan ve Bulgaristan takımlarından da bisikletçiler pedal çevirecek. - SAMSUN