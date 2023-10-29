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Cumhuriyet'in 100. Yıl Dönümü Kutlamalarında Yamaç Paraşütçüleri Uçuş Yaptı

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yamaç paraşütçüleri, Bolu Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde uçuş yaptı. Türkiye'nin birçok ilinden kente gelen yamaç paraşütü tutkunları, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri için parkın yakınındaki Örencik Yaylası'na çıktı. Buradan atlayış gerçekleştiren paraşütçüler, havada açtıkları Türk bayraklarıyla yüzüncü yıl coşkusunu yaşadı. Etkinliği izlemek için gelenler de pilotlar eşliğinde yamaç paraşütünü deneyimledi.