Cumhurbaşkanlığı Yat Yarışı Bodrum'dan start aldı

Fırat AKAY BODRUM, (DHA)- Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası, Bodrum Yalıkavak'tan başladı.

Ege'nin mavi sularına yelken açan yerli ve yabancı sporcular, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde yarışacak. Yelken tutkunlarının toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkuru tamamlayacağı yarış, 45 takımda yarışan 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olacak. IRC ve Gezgin sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranlarının dahi yarışta kritik rol oynadığı belirtildi. Teknelerde yarışan takımlar en az 2, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından turizm cenneti Muğla'da gerçekleştirilen geleneksel organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Toplam 4 yarıştan oluşan programın ilk yarışı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası, 29 Temmuz'da yine Bodrum Yalıkavak'ta sona erecek. Yarış, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası ödül töreni ile tamamlanacak.

EKREM YEMLİHAOĞLU 29 EKİM'DE İSTANBUL BOĞAZI'NDA CUMHURİYET KUPASI OLACAK

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın bu yıl her zaman olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'daki Cumhuriyet Kupası'yla son bulacağını söyledi. Yemlihanoğlu, Bu yıl 2 etapta organize ettiğimiz yarışlarımızın ilkini Muğla'da gerçekleştiriyoruz. Yarış 25-30 Temmuz tarihleri arasında Bodrum- Marmaris rotasında yapılıyor. İkincisi ise her zaman olduğu gibi 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası olacak. Geleneksel hale gelen organizasyonumuza katılım her sene artıyor. Bu da bizleri hem ülkemiz, hem de yelken sporu adına çok mutlu ediyor. 100'üncü Yıl Halikarnas Kupası özelinde konuşursak yarış bu sene 45 takımla 450'den fazla sporcuyla icra ediliyor. Burada 14 farklı ülkenin sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Oldukça zor ve çekişmeli bir etap olacak. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum. Çok sıcak bir havada oldukça uzun ve zorlu bir parkurda yarışacaklar dedi.