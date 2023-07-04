Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası Muğla'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayesinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından 25-30 Temmuz tarihleri arasında Muğla'da düzenlenmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası öncesinde Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi. Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonundaki toplantıda Cumhurbaşkanlığı 4'üncü Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası'nın 25-30 Temmuz tarihlerinde dünyanın en özel destinasyonlarından olan Bodrum-Marmaris rotasında düzenleneceği belirtilirken, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesinde ödül töreninin yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığı 4'üncü Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Kupası hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu Halikarnas Kupasında 2 açık deniz ve 2 şamandıra yarışı olmak üzere toplam 4 yarışın planlandığını açıkladı. 120 deniz mili uzunluğundaki açık deniz rotasının gidiş ve geliş istikametinde koşulacağını Muğla'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin yarış boyunca bütün dünyaya gösterileceğini ve ilimiz ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, her yıl büyüyerek gelişen ülkemiz tanıtımına ve ülkemiz yelkenciliğine katkılar sağlayan organizasyonun bu başarıyı sağlamasındaki desteklerinden dolayı Muğla Valisi Orhan Tavlı' ya ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.