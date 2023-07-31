- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas Etabı tamamlandı

Dereceye girenlere ödülleri verildi

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ege'nin masmavi sularında, muhteşem doğal güzellikler içinde 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkur geçildi. Yerli ve yabacı sporcuların Bodrum-Marmaris- Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde gerçekleştirdiği yarışta "IRC" ve "Gezgin" sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler yarıştı.

Teknelerde en az 2, en fazla 15 kişilik ekiplerden oluşan takımlar yarışırken, yarışçılar oldukça zor ve çekişmeli bir etapta, çok sıcak bir havada, uzun ve zorlu bir parkurda mücadele etti. Dereceye giren takımlar ödüllerini Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen ödül töreninde aldı.

Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sahil Güvenlik Güney Ege Komutanı Binbaşı Akın Çoşkunlar, Bodrum Belediye Başkanvekili Emel Çakaloğlu, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, daire amirleri ve sporcular katıldı.

Mustafa Erol da unutulmadı

Dereceye girenlere ödülleri, törendeki protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yarış esnasında kalp krizi geçirip yaşamını yitiren Nova Takımı'nın Kaptanı Mustafa Erol da unutulmadı. Nova ekibi ödülünü alırken tüm ekiplerin kaptanları sahneye çıktı.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı himayelerinde dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, her yıl üzerine katarak devam ediyor. Elimizden gelen en büyük çabayı sürekli sarf ediyoruz ama böyle şeyler de maalesef yaşanıyor. Bu geceyi belki ertelemek, hiç yapmamaktı düşüncemiz ama sevgili Mustafa'ya bir borcumuz var. Bir veda borcumuz."

Yelken yarışlarının ikinci etabı Cumhuriyetin 100. yılında 27-29 Ekim tarihlerinde kıtaların buluşma noktası İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası Tüm Sınıflar Genel Klasman kazananları şöyle:

IRC 0 Birincisi Taranov Maxim yönetimindeki Magic Twelve Team

IRC 1 Birincisi Timofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer

IRC 2 Birincisi Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr

IRC 3 Birincisi Viktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey

IRC 4 Birincisi Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

Gezgin A Birincisi Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü

Gezgin B Birincisi Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams

Gezgin C Birincisi Urcun Canel yönetimindeki DHL AsOne