Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum Yalıkavak'ta başladı.

Ege'nin mavi sularına yelken açan yerli yabancı sporcular Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde yarışıyor. Yelken tutkunlarının toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkuru tamamlayacağı yarış, 45 takımda yarışan 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne oluyor. "IRC" ve "Gezgin" sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenlilerde yarışan sporcuların boy ve kilo oranları dahi yarışta kritik rol oynuyor. Teknelerde yarışan takımlar en az 2, en fazla 15 kişilik takımlardan oluşuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Muğla Valiliğinin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından turizm cenneti Muğla'da gerçekleştirilen organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına da katkı sağlıyor. Masmavi sularda görsel bir şölen yaşatan tekneleri, seyir teknesinde yakından izleyen deniz tutkunlarına ev sahipliği yapan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarışı Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, bu yıl 2 etapta organize etilen yarışların ilkini Muğla'da 25-30 Temmuz tarihleri arasında Bodrum- Marmaris rotasında yapıldığını açıkladı. Yemlihaoğlu, yarışların ikincisinin ise 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası olacağını açıkladı. - MUĞLA