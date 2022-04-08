Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.
Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek dev organizasyon, canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştırılacak. TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtacak. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktaracak.Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan Tour of Türkiye'nin yenilenen etap programı şöyle: 10 Nisan: Bodrum - Kuşadası 11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı 12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka) 13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil) 14 Nisan: Manisa - Ayvalık 15 Nisan: Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği) 16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ 17 Nisan: İstanbul - İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor