Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak - Haberler

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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.

Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek dev organizasyon, canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştırılacak. TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtacak. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktaracak.

Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan Tour of Türkiye'nin yenilenen etap programı şöyle:

10 Nisan: Bodrum -  Kuşadası

11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık

15 Nisan: Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ

17 Nisan: İstanbul - İstanbul


Demirören Haber Ajansı / Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Türkiye, Nisan, Spor, Haberler

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