Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, özel yayınlar ile D-Smart, D-Smart GO ve Radyo D'de yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 10-17 Nisan tarihleri arasında "Tarihe ve Doğaya Saygı" temasıyla koşulacak.

Bodrum'dan İstanbul'a 1303 km sürecek dev organizasyon, canlı yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştırılacak. TRT ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak organizasyon için D-Smart ve D-Smart GO'da her gün özel yayınlarla turun atmosferini izleyicilerine yansıtacak. Turun en büyük destekçilerinden olan Radyo D'de her gün özel yayınlar, canlı bağlantılar ve programlarla heyecanı dinleyicilerine aktaracak.

Demirören Haber Ajansı / Spor