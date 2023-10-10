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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Fethiye-Marmaris etabı için yol trafiğe kapatılacak

58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yarın koşulacak Fethiye-Marmaris etabı için birçok yol trafiğe kapatılacak. Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde yapılacak olan etap, Fethiye'den başlayacak ve Marmaris'te sona erecek. TUR için Fethiye ve Marmaris'te bazı cadde ve bulvarlar trafiğe kapatılacak.