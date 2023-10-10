Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Fethiye-Marmaris etabı için yol trafiğe kapatılacak
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58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yarın koşulacak Fethiye-Marmaris etabı için birçok yol trafiğe kapatılacak. Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde yapılacak olan etap, Fethiye'den başlayacak ve Marmaris'te sona erecek. TUR için Fethiye ve Marmaris'te bazı cadde ve bulvarlar trafiğe kapatılacak.
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yarın koşulacak Fethiye- Marmaris etabı için birçok yol trafiğe kapatılacak.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Tour of Türkiye'nin dördüncü gününde yarın 165,3 kilometrelik Fethiye- Marmaris etabı yapılacak.
Fethiye'de Uğur Mumcu Parkı'ndan verilecek startla bisikletçiler; Kargı, Göcek, Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz, Gökova'dan geçerek Marmaris'teki Abdi İpekçi Parkı'nda finişe ulaşacak.
Yarın saat 11.00'de start alacak TUR için Fethiye ve Marmaris'te Gaffar Okan caddesi, Uğur Mumcu Otoparkı, sahil şeridi, Yunus Nadi caddesi, Mustafa Kemal Bulvarı, Cahit Beğenç bulvarı üzerinden çevreyolu ve Muğla istikametinde trafik kesilecek.?