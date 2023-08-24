Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 8-15 Ekim'de düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 58'incisi, 8-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan etaplı yol bisikleti yarışı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel takım ve sporcuların katılımıyla 8 Ekim Pazar günü Alanya'dan başlayıp, 15 Ekim Pazar günü İstanbul'da sona erecek.

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanarak 1968 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle ekim ayına ertelenen TUR 2023'ün ihale ilanında yayımlanan parkurun ikinci ve üçüncü etapları revize edildi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle, göz kamaştıran parkuruyla kıtaları buluşturacak TUR 2023, her biri 7 bisikletçiden oluşan 24 profesyonel bisiklet takımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

8 etaptan oluşan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1231,2 kilometrelik parkuru şöyle:

1. etap (8 Ekim): Alanya - Antalya (134 km)

2. etap (9 Ekim): Kemer - Kalkan (165 km)

3. etap (10 Ekim): Fethiye - Babadağ (102,9 km)

4. etap (11 Ekim): Fethiye - Marmaris (162,1 km)

5. etap (12 Ekim): Marmaris - Yalıkavak (180,5 km)

6. etap (13 Ekim): Bodrum - Selçuk (193,2 km)

7. etap (14 Ekim): Selçuk - Manisa- İzmir (159,8 km)

8. etap (15 Ekim): İstanbul - Sultanahmet?(133,7?km)

Müftüoğlu: "Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye'de atacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yaptığı açıklamada, turun deprem nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu, 8-15 Ekim tarihlerinde 8 gün boyunca 8 etapta doğaya, tarihe uzanan, kıtaları buluşturan bir parkur olarak kurguladık. Organizasyonu, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizle birlikte Türkiye Yüzyılı'nda büyük coşku ve görkemle düzenleyeceğiz. Üst düzey mücadelesi ve nefes kesen parkuruyla 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, kıtalararası bir bisiklet şölenine dönüşecek. Profesyonel yol bisikletinin kalbi Türkiye'de atacak. Ayrıca 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu kapsamında eylül ayında İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyeceğimiz basın lansmanımızda TUR 2023'e katılan takımları, yıldız sporcuları ve bisiklete değer katacak, ülkemizde bisiklet kültürünü geliştirecek projelerimizi paylaşacağız."

Hem karadan hem de uçak ve helikopterlerle havadan çekimi yapılarak takip edilen, 8 gün boyunca 2 saatin üzerinde ulusal ve uluslararası kanallarda canlı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, her gün yaklaşık 2 bin kişinin bir etaptan diğerine hareket ettiği dev organizasyonu ile dünyanın yegane "kıtalararası bisiklet turu" olarak konumlanıyor.

2022 yılında dünyaca ünlü bisikletçilerin kıtalararası mücadelesi, 190 ülkede milyonlarca kişi tarafından izlendi. 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu; Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika ile Ortadoğu'dan Asya ve okyanus ülkelerine kadar uzanarak 8 gün boyunca 190 ülkede, 13 dilde 615 milyon haneye erişti.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2023 yılında da Eurosport ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.